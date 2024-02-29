هاني أمان: نخطط للوصول للريادة العالمية بمساعدة الشريك الإماراتي

كشف هاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية إيسترن كومباني عن خطة الشركة من أجل التوسع في زيادة الطاقة الإنتاجية لمنتجات الشركة من السجائر والمعسل.



وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشريك الإماراتي لديه رؤية قوية لنقل الشركة إلى الريادة العالمية وأفكار متعددة لخبرته العالمية في هذه الصناعة منها تدشين خطوط إنتاج جديدة للمعسل سواء الفواكه والمعسل العادي والتوسع في التصدير.



وأكد "أمان" أن الشريك الإماراتي نجح في مساعدة الشركة في إقناع مؤسسات التمويل الخارجية من أجل حصول الشركة على تسهيلات إئتمانية بقيمة 400 مليون دولار وذلك وفق ما هو مقرر الموافقة عليه بالجمعية العامة المقرر إنعقادها بالأسبوع الأول من مارس، مشيرًا إلى أن هذه القيمة ستساعد الشركة على انطلاقة كبيرة، وذلك في جلب الخامات ومستلزمات الانتاج، حيث تحتاج الشركة سنويًا إلى نحو 500 مليون دولار لجلب الخامات ومستلزمات الانتاج.



وأكد رئيس الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن نظرة العالم للاقتصاد المصري تغيرت تمامًا عقب صفقة رأس الحكمة، حيث أصبح الجميع ينظر إلى الاقتصاد المصري نظرة تفاؤل وثقة.



وشدد على أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة سيتم زيادة الطاقة الانتاجية، مشيرًا إلى أن إستيراد الخامات يلعب دورًا هامًا فيما يتعلق بانتاجية الشركة، موضحًا أنه كانت هناك سياسة خاصة للعمل على تلاشي مخاطر توقف إستيراد الخامات خلال الفترة الماضية، حيث نجحت هذه السياسية في استمرار الشركة في الانتاج.

وأوضح أن الشركة الشرقية تخطط للتوسع أيضًا في إنشاء مكتب تمثيل خارجي لها في الخارج لتنمية صادرات الشركة والتوسع إلى إنطلاقة قوية لتصبح الشركة عالمية.

يأتي ذلك بعد زيادة الطاقات الانتاجية وسد حاجات السوق المحلية والقدرة على المنافسة فيما يتعلق بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.