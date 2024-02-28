الأربعاء 28 فبراير 2024
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اقتصاد

هانى أمان: صفقة "رأس الحكمة" خلقت صورة إيجابية للاقتصاد المصرى عالميًا

هاني أمان
هاني أمان

قال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان "إيتسرن كومباني"، إن نظرة العالم للاقتصاد المصري عقب نجاح مصر في صفقة رأس الحكمة تغيرت إلى الأفضل.


وأضاف "أمان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر تعد واحدة من الدول التي حققت نجاحًا ملحوظًا في جذب الاستثمار الأجنبي خلال السنوات الأخيرة، وهذا الأمر له تأثير كبير على نظرة مؤسسات التمويل نحو البلاد، وتعتبر هذه النتيجة إشارة إيجابية لاستقرار الاقتصاد المصري  وفرص الاستثمار المتاحة فيه.

وأكد أنه من وجهة نظر مؤسسات التمويل، يعتبر جذب الاستثمار الأجنبي إلى مصر عاملًا مهمًا يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وفي البيئة الاستثمارية في البلاد، فيمكن أن ترى هذه المؤسسات أن هذا النجاح يعكس جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وتقديم الحوافز للمستثمرين الأجانب.

وأوضح "أمان" أنه علاوة على ذلك، من الممكن أن تزيد هذه النتائج من اهتمام المؤسسات المالية الدولية بمصر كوجهة للاستثمار، مما قد يزيد من توافر التمويل للمشاريع في البلاد، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أنه يمكن أن تشهد مصر زيادة في تدفقات رءوس الأموال الأجنبية، سواء كانت استثمارات مباشرة أو تدفقات مالية أخرى، مما قد يسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز قدرتها على تحمل التحديات الاقتصادية.

وأوضح أنه يمكن القول إن نجاح مصر في جلب الاستثمارات الأجنبية يعد إنجازًا هامًا يعزز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي والتطوير الاقتصادي، ويتطلب الأمر متابعة الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، لضمان استمرارية هذا النجاح وتحقيق تنمية مستدامة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات العربية المتحدة تعد واحدة من أبرز الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي تم توقيعها بين البلدين، وقد أسفرت عن العديد من المكاسب والفوائد لكلا البلدين.

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