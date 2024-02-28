الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن مفاجأة في بنود اتفاقية تطوير رأس الحكمة بالشراكة بين الدولة المصرية والتحالف الإماراتي.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه في كل العقود الخاصة بالاستثمار الأجنبي يتم تحديد الجهة التي تحكم في حال حدوث خلاف ويكون تحكيم دولي، بينما في عقد الشراكة الخاصة بتطوير رأس الحكمة، نص على أنه في حال طرأ أي خلاف بين الحكومة المصرية والتحالف الإماراتي، يكون من شأن القضاء المصري وحده نظر الخلاف.

وأردف الباز: "الجانب الإماراتي مؤمن بالقضاء المصري، كل الأطراف خارج مصر واثقة في مصر وفي قضائها".

الباز والتحالف الإماراتي رأس الحكمة لايف البساط احمدي القضاء المصري

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