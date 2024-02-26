الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فتح: ندعو حماس لإجراء حوار مع السلطة الفلسطينية

استقالة حكومة محمد
استقالة حكومة محمد أشتية

قال الدكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح، إنهم يريدون اعتماد برنامج وطني موحد لكل أعضاء الساحة الفلسطينية.

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن استقالة حكومة محمد أشتية جاء استجابة لمتطلبات التعاون المستقبلي مع دول العالم، ولفتح مجال للحوار الفلسطيني.

وأضاف: "أيدينا ممدودة لتعاون فلسطيني وطني، ويد الله مع الجماعة، إذا رأت حماس أنها تستطيع النهوض بالحمل وحدها ستجرب حظها، وسنكون دائما لمساندة شعبنا، كما فعلنا بعد 2007، ظلت الحكومة تنفق لإعمار غزة".

وتابع: "دعمنا لشعبنا في غزة سيستمر سواء كان هناك حكومة فلسطينية تقبل حماس التعاون معها أو ترفض التعاون معها، أو تكتشف أن عليها أن تشكل سلطة خاصة بها، ونحن لا ننصح بذلك، وندعو حماس لإجراء حوار مع السلطة الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، وأن  يوكل الأمر لمنظمة التحرير، وأن تكون حماس والجهاد الإسلامي أعضاء فيها".

 

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