حرب جهنم.. ماذا قال الضباط الإسرائيليون العائدون من غزة؟

قال الخبير في الشئون الإسرائيلية نظير مجلي، إن الشارع الإسرائيلي يشهد عدم ثقة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإن المظاهرات خرجت تطالب بالإطاحة به، ويشارك في تلك التظاهرات إيهود باراك، كما يشارك بها عدد من ضباط وجنود احتياطي ممن عادوا من الحرب في غزة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن ضباط وجنود الاحتياطي الذين عادوا من غزة، يقولون إنها حرب جهنم، وأن الأهداف غير واقعية، ويطالبون الإطاحة يرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأشار مجلي، إلى أن المظاهرات قبل الحرب وصل عدد المشاركين فيها إلى 400 ألف متظاهر، والخميس قبل الماضي، بدأت العودة إلى الشارع واستأنفت المظاهرات ليس بنفس العدد، لكن بخطابات سياسية، تقول إن نتنياهو خطر على إسرائيل.

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