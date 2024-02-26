شاهد.. طائرات تلقى مساعدات على الفلسطينيين فى رفح الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة، لطائرات تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية.

وقال الإعلامي حساني بشير، معلقًا على الفيديو، إنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التضييق الخانق من قبل الاحتلال لتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي رفح الفلسطينية.

قالت منظمة اليونيسف، إن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأضافت المنظمة، أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، كما شددت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.