الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شاهد.. طائرات تلقى مساعدات على الفلسطينيين فى رفح الفلسطينية

جريدة الدستور

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، لقطات مصورة، لطائرات تلقي مساعدات على الفلسطينيين في رفح الفلسطينية.

 

وقال الإعلامي حساني بشير، معلقًا على الفيديو، إنها محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من التضييق الخانق من قبل الاحتلال لتقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي رفح الفلسطينية.

قالت منظمة اليونيسف، إن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأضافت المنظمة، أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، كما شددت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

القاهرة الإخبارية رفح رفح الفلسطينية الفلسطينيين حساني بشير

مواد متعلقة

وفاة جندى فى البحرية الأمريكية أحرق نفسه خارج السفارة الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدتي راميا وعيتا الشعب

سببان وراء تحسين القدرات الدفاعية لأوروبا يكشفهما مستشار سابق للرئيس الروسى

“مناوبة الموت”.. مأساة حديثى الولادة داخل مستشفى رفح

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

حزب الله يشن 8 هجمات على جيش الاحتلال خلال 24 ساعة

القاهرة الإخبارية: شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال قرب دوار النابلسى فى غزة

"القاهرة الإخبارية": غارة للاحتلال قرب المستشفى المعمدانى شرقى غزة

الأكثر قراءة

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

تجديد حبس السائق المتهم بمحاولة خطف "فتاة الشروق" حبيبة الشماع 15 يوما

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟