الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"اليونيسف": إدخال المساعدات لغزة مسألة حياة أو موت للأطفال

المساعدات
المساعدات

قالت منظمة اليونيسف، إن إدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للأطفال.

وأضافت المنظمة، أنه يجب إدخال كميات كبيرة من المساعدات الغذائية والمياه والدواء والوقود إلى قطاع غزة بشكل عاجل، كما شددت على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني وفوري في قطاع غزة لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة.

الوضع فى رفح كارثى

وكان المتحدث الإقليمي لمنظمة اليونيسف، قد أكد أن الوضع في رفح كارثي حيث يوجد عدد هائل من الفلسطينيين في تلك المنطقة.

وأضاف أن أي عملية عسكرية في رفح ستؤدي إلى كارثة كبيرة على حياة الأطفال والمدنيين، مشيرا إلى العمل على تقديم المساعدات اللازمة للفلسطينيين في قطاع غزة.

اليونيسف المساعدات الإنسانية غزة قطاع غزة إطلاق نار

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