الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف

بوني جينكينز
بوني جينكينز

تترأس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز الوفد الأمريكي رفيع المستوى المشارك في مؤتمر نزع السلاح بجنيف، حيث ستغادر إلى سويسرا غدا.

 

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - على موقعها الرسمي اليوم الأحد - أن جنكينز ستقوم بإلقاء البيان الوطني الأمريكي إلى المؤتمر، وستعقد اجتماعات ثنائية مع النظراء الأجانب حول القضايا المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح، والأمن الدولي.


ومن ناحية أخري، أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري توجه اليوم إلى لندن لبحث أهداف المناخ الدولية، موضحة أن زيارة كيرى ستستمر حتى 27 فبراير الجاري.

 

وأشارت إلى أن الزيارة ستتضمن اجتماعات مع برلمانيين بريطانيين واتصالات عامة حول أهداف المناخ الدولية من أجل تعزيز أهداف الولايات المتحدة بشأن المناخ والطاقة النظيفة.

الأكثر قراءة

عاجل.. تحقيق رسمى بعد فيديو واقعة "المتظاهر ولجام الفرس" فى إسرائيل

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

عاجل.. الرئيس السيسى لـ"أسرة فتاة الشروق": لو محتاجة تسافر برة تتعالج هنسفرها

عاجل.. هل يلحق زيزو بنهائى كأس مصر أمام الأهلى؟ طبيب الزمالك يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم