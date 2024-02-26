الولايات المتحدة تشارك بوفد رفيع المستوى فى مؤتمر نزع السلاح بجنيف

تترأس مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي بوني جينكينز الوفد الأمريكي رفيع المستوى المشارك في مؤتمر نزع السلاح بجنيف، حيث ستغادر إلى سويسرا غدا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - على موقعها الرسمي اليوم الأحد - أن جنكينز ستقوم بإلقاء البيان الوطني الأمريكي إلى المؤتمر، وستعقد اجتماعات ثنائية مع النظراء الأجانب حول القضايا المتعلقة بالحد من الأسلحة ونزع السلاح، والأمن الدولي.



ومن ناحية أخري، أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري توجه اليوم إلى لندن لبحث أهداف المناخ الدولية، موضحة أن زيارة كيرى ستستمر حتى 27 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن الزيارة ستتضمن اجتماعات مع برلمانيين بريطانيين واتصالات عامة حول أهداف المناخ الدولية من أجل تعزيز أهداف الولايات المتحدة بشأن المناخ والطاقة النظيفة.