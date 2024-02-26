السلطات النيجيرية تحقق فى أبشع حادث تدافع بالعاصمة لاجوس

قالت دائرة الجمارك النيجيرية إنها تحقق في تقارير عن تعرض أشخاص للدهس حتى الموت أثناء بيع أكياس الأرز المصادرة وسط غضب متزايد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وقال المتحدث باسم الخدمة، عبد الله مايوادا، لشبكة CNN: 'كان هناك وضع فوضوي ناجم عن نفاد صبر الناس في اتباع الإجراءات والقواعد الموضوعة لهذه الممارسة'.

وأضاف: 'لا أستطيع تأكيد أو نفي وقوع أي وفيات لكننا نجري تحقيقا'.

وتشكلت طوابير طويلة خارج مكتب جمارك لاجوس منذ بدء البيع حيث يكافح الآلاف من السكان المحليين للحصول على كيس من الأرز يزن 25 كيلوجرامًا ويباع بسعر مخفض قدره 10 آلاف نايرا (6.80 دولار).

وقال بعض شهود العيان إنهم رأوا أشخاصًا 'يداسون حتى الموت' يوم الجمعة.

قال طبيب نيجيري على موقع X 'توفي رجل للتو في المستشفى الذي كنت أعمل فيه، حيث تم دهسه بعد سقوطه في مكتب الجمارك أثناء محاولته الحصول على الأرز" موضحا “لقد كان في الطابور مع زوجته عندما سقط ولم يتمكن من النهوض في الوقت المحدد مما أدى إلى دهس الناس عليه”.

وفي الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في أجزاء من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث تكافح البلاد واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة التي شهدت تسارع التضخم إلى ما يقرب من 30٪ - وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا.