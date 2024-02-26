الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

زيلينسكى: لا نريد حدود بين بولندا وأوكرانيا ونسعى للحفاظ على التحالف

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن رغبته في ألا يكون هناك حدود بين المجتمعين البولندي والأوكراني وأنه من المهم بالنسبة لأوكرانيا أن تحافظ على تحالفها مع بولندا.

 

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أن تصريح زيلينسكي جاء خلال مؤتمر صحفي عقب منتدى "أوكرانيا عام 2024"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي تطورات إيجابية في القضية البولندية الأوكرانية.

 

وردا على سؤال حول ما إذا كان لديه اتصالات مع نظيره البولندي أندريه دودا، قال إن لديه حاليا علاقات عمل مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، وإنه عقد عددا من الاجتماعات مع كل من دودا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

 

وأعرب الرئيس عن ثقته في أن رئيسي وزراء البلدين – أوكرانيا وبولندا – سيجدان الخطوات المناسبة.

 

وأكد زيلينسكي " من المهم للغاية بالنسبة لنا الحفاظ على التحالف مع بولندا.. وإذا لم يتم اتخاذ خطوات، فسنحمي أعمالنا".

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