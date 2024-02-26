الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

26 مرة فى 24 ساعة.. القوات الأوكرانية تشن هجمات خطيرة على دونيستك

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلنت السلطات في دونيتسك، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مناطق مأهولة بالسكان في دونيتسك 26 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية في بيان لها، إنه تم تسجيل 26 هجمة شنتها القوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت البعثة إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 99 قذيفة في منطقتي جورلوفكا ودونيتسك، مما أدى إلى إتلاف 10 مباني سكنية ومنشأتين للبنية التحتية المدنية.

الأكثر قراءة

عاجل.. تحقيق رسمى بعد فيديو واقعة "المتظاهر ولجام الفرس" فى إسرائيل

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس بالضفة الغربية (فيديو)

قرار عاجل لتجار الذهب وشروط مزاولة تجارة الذهب والمعادن

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل.. الرئيس السيسى لـ"أسرة فتاة الشروق": لو محتاجة تسافر برة تتعالج هنسفرها

عاجل.. هل يلحق زيزو بنهائى كأس مصر أمام الأهلى؟ طبيب الزمالك يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم