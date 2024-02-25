الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سببان وراء تحسين القدرات الدفاعية لأوروبا يكشفهما مستشار سابق للرئيس الروسى

روسيا
روسيا

قال سيرجي ماركوف مستشار سابق للرئيس الروسي، إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، لا تأخذ خطوات نحو الاتفاقات التي أبرموها مع أوكرانيا، ولا تعطي الاتفاقية مسئولية لتلك الدول من خلال إرسال قواتهم لأوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الاتفاقيات تؤكد ما تفعله أوكرانيا ودعم الجيش الأوكراني بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى، فهذا يؤكد ما كانوا يفعلونه على أرض الواقع لعامين، بشكل جزئي، لكن الاتفاقيات لا تلزم الدول بمسئولية الحرب على الأرض في أوكرانيا، وروسيا تنظر بشكل هادئ، لأنه لا يوجد تحرك سياسي. 

وعلق على تصريحات مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بشأن تحسين القدرات الدفاعية لأوروبا، قائلًا إن روسيا ترى التصريحات من القادة الأوربيين، وراؤها سببان، الأول الضغط لتغيير الموازنة من الوضع السلمي لوضع الحرب، حيث تفكر الدول الأوروبية الكبرى في زيادة كبيرة محتملة لميزانيتها العسكرية.

أما السبب الثاني أنهم يفكرون في استعداد أوروبا أن يصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لأن ترامب صرح بأنه إذا فاز في الانتخابات، فإن الولايات المتحدة لن تلتزم بإرسال القوات الأمريكية لحماية أوروبا، هذا دفع بالقادة الأوربيين بتعزيز الجيوش الأوروبية، لأنه حتى في فرنسا وألمانيا وبريطانيا ليس لديهم جيوش فعالة، بل إن الجيش الأوكراني أقوى من جيوش فرنسا وألمانيا وبريطانيا مجتمعين.

أوكرانيا القاهرة الإخبارية دعم الجيش الاوكراني الاتحاد الأوروبي بوريل تحسين القدرات الدفاعية لأوروبا

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