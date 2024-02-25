الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل هناك خطورة من الحضور العسكري للصين في البحر الأحمر؟

البحر الأحمر
البحر الأحمر

قلّل نيكولاس ويليامز، مسؤول سابق بالناتو، من وجود الصين في البحر الأحمر، لافتا إلى أن الصين مهتمة إزاء حرية الملاحة في البحر والأحمر حيث إن 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عبر البحر الأحمر.

أضاف نيكولاس، خلال مداخلة مع  القاهرة الإخبارية، أن الصين لها تواجد في المنطقة لعديد من السنوات، لكن إقحام أنفسهم في أزمة متعمقة تظهر قلق الصينيين إزاء الموقف وإزاء حرية الملاحة.

وأكد أن الأسطول الصيني مهمته دفاعية من الدرجة الأولى، وحماية السفن الصينية في البحر الأحمر.

ويليامز الناتو البحر الاحمر الصين إزاء البحر والأحمر التجارة

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