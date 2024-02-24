السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

ليلى عز العرب تكشف كواليس مشاركتها في "يحيى وكنوز3" وعلاقتها بعصابة الآثار

ليلى عز العرب
ليلى عز العرب

أعربت الفنانة ليلى عز العرب، عن سعادتها الكبيرة، لمشاركتها كفويس أوفر، في المسلسل الكارتوني يحيى وكنوز الجزء الثالث.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي": "المشاركة في يحيى وكنوز من أجمل الحاجات اللي حصلت لي، كنت متابعة الجزء الأول والثاني كمشاهدة".

ولفت إلى أن مسلسل يحيى وكنوز يقرب للأطفال حضارتنا المصرية القديمة، ويعطيهم المعلومة بطريقة سلسة، مردفة: "فرحت بالمشاركة، لأني بحب الكارتون جدًا".

وكشفت أنها تقوم بأداء فويس أوفر، لشخصية الدكتورة ماجدة التي تقع فريسة لعصابة تسرق الآثار. 

مسلسل يحيى وكنوز من مسلسلات رمضان 2024 المقرر عرضه على شبكة قنوات المتحدة، ويتناول قضايا مهمة تهم الطفل وتزيد من ثقافته وانتمائه لبلده ويحافظ على الهوية المصرية.
 

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