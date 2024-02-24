"أجره سندوتش وكوباية شاي".. محطات في حياة مكتشف النجوم عبدالمنعم مدبولي

في حلقة خاصة عن صانع البهجة ومؤسس الكوميديا الراقية الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، كشف الناقد الفني إلهامي سمير، العديد من المفاجآت، عن نشأته وعن مشواره الفني حتى أصبح مكتشف النجوم في العالم الكوميديا، كما كشف سبب تخليه عن أشهر عرض مسرحي في مصر "مدرسة المشاغبين".

عبدالمنعم مدبولي اليتيم الذي كره الشفقة

وقال إلهامي، خلال لقائه على شاشة "دي إم سي"، إن عبدالمنعم مدبولي، عاش مآسي كبيرة، حيث فقد والده وهو في عمر 6 شهور، وربته جدته، بدلا عن أمه، لكن دائما كان لديه هاجس، لا يريد نظرات الشفقة، ثم عاد لأمه التي وجدت أنه منطوي ووحيد، فدفعت به إلى المدرسة، وكانوا يطالبونه بالنزول إلى الشارع ليكسر الانطوائية، ومن شدة الضغط، استجاب لهم ونزل الشارع، فتحول 180 درجة، وكان اجتماعي بشكل كبير.

البدايات الفنية لعبدالمنعم مدبولي

وأوضح أن مدبولي عندما نزل الشارع، تفاجأ بشادر فيه فرقة تمثيلية، وتعلق بهذا العالم، فتحايلت الأم عليه يرجع من الشارع يذاكر، لكنه تمسك بالتمثيل، وورث عن أمه خفة الدم.

وأردف: "أول ما بدأ لم يكن يحب الكوميديان، مدبولي تربى على فرق الشادر، وصاحب كل المدرسة وكون فرقة عمل بهم مسرحية، وعملوا بروفة في الشارع خلف المدرسة، وطلب من الناظر يعرض المسرحية في الفسحى، ومن شدة روعتها فتح الجيران الشبابيك لمشاهدتها، الناظر أهداه قلم رصاص، لكنه طلب شيئًا آخر، طلب إعفاءه من المصاريف، فوافق المدير بشرط يعمل فرقة ويدخل مسابقات ويحصل على المركز الأول.

وتابع: "الإذاعات كانت بتأخذ مدبولي مخصوص يشارك في الإذاعة وكان أجره سندوتش وكوباية شاي، وبيقلد أصوات الأطفال والحيوانات".

ولفت إلى أن صاحبه دعاه لمشاهدة مسرحية في المسرح، وعندما دخل مدبولي المسرح، خرج وهو مقرر يعمل فرقة على كبير.

فؤاد المهندس توأمه الروحي

ونفى إلهامي ما تردد عن وجود غيرة من عبدالمنعم مدبولي تجاه فؤاد المهندس، قائلًا " مدبولي عمل مسرحيات للمهندس كتبها وأخرجها، ومدبولي مكتشف نجوم، مثل محمد صبحي، أشرف عبدالباقي، أحمد زكي، وخيرية أحمد ومحمد عوض، وأخرج العديد من المسرحيات، لو كان يريد الاضواء لأخذها لنفسه، لكنه قدم نجوما للمسرح.

حقيقة منع عبدالمنعم مدبولي أولاده من التمثيل

وقال إلهامي، إن مدبولي، لم يمنع أولاده من التمثيل، لكن قال لهم إنه مجال مهلك ومتعب ولن يرتاحوا، لكن ترك لهم الحرية، شرط ألا يستخدمون اسمه، مردفا: "قال اللي عايز يجرب يجرب، وقال مليش علاقة بيكم محدش يقول أنا ابن عبدالمنعم مدبولي، اللي عايز يعمل نفسه بنفسه، علمهم الاستقلال، وإن كل واحد يشق طريقه".

وكشف أن عبدالمنعم مدبولي كتب مذكراته، لكنها لم تر النور، كان نفسه ينشرها قبل ما يتوفى، وكان يريد نشرها في أكثر من مجلد.

وكشف سمير، سر انسحاب الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي من تقديم العرض المسرحي "مدرسة المشاغبين.

وقال إن العرض الأساسي للمسرحية بدأ بعبدالمنعم مدبولي وليلى طاهر، وكان العرض قائم على الارتجال، ومدبولي أستاذ الارتجال، لكن بعض الشباب في المسرحية كان يرتجل أكثر من اللازم.

وأضاف: "مدبولي الارتجال عنده في إطار، وقال الشباب كانوا بيرتجلوا لدرجة إن العرض يصل في بعض الأوقات لـ 6 ساعات، وفي إحدى المرات وهو خارج من العرض وجد رجل بيتخانق مع مراته، وقال لها إن هي اللي طلبت يحضروا العرض، وإن عنده شغل الصبح، ومش لاقيين مواصلات، فطلقها، ومدبولي قال مش هاسمح لنفسي بحدوث هذا بين الأزواج، وانسحب من العرض".