عضو حياة كريمة يكشف كواليس اعتصام "مرابطون حتى الإغاثة": شعرنا بالقهر

تحدث رامي عاصم عضو مبادرة حياة كريمة، عن دور المبادرة في توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، ومشاركته في حملة "مرابطون حتى الإغاثة.

وقال خلال خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج بالخط العريض المذاع على شاشة الحياة: "وصلنا تكليف إننا لازم نكون موجودين، وكنا خلية نحل، قسمنا العمل لقطاعات، وكنا بنقف على كيس كيس، حريصين على ألا نفقد حبة الأرز، لأن إخوتنا الفلسطينيين أولى بها".

ولفت إلى أن المجتمع المدني تكاتف تحت راية واحدة من أجل مساعدة غزة مشيرا إلى أن مهمته في مبادرة حياة كريمة دعما لغزة، كانت مراجعة المساعدات في الشاحنات قبل وصولها للقطاع.

وتابع: "كتبنا رسائل دعم على المساعدات المتجهة إلى فلسطين وضغطنا كمصريين على الإعلام الدولي لإدخال المساعدات إلى غزة.

وكشف كواليس مشاركته في اعتصام "مرابطون حتى الإغاثة"، قائلًا: "شعرنا بقهر لأننا نرى أن أهلنا في احتياج وغير قادرين على إدخال المساعدات".

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