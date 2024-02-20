الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الباز": السعودية بلد مهم جدًا للمصريين على المستويين السياسى والروحى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن علاقة مصر بالسعودية طول الوقت علاقة قوية جدًا.

 

ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه لمس خلال حضوره الليالي السعودية المصرية في دار الأوبرا المصرية، رغبة حقيقية من السعودية والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، أن يكون هناك تعاون كبير بين مصر والسعودية.

وأضاف: "السعودية لديها مشروع للتحديث ومصر لديها الأدوات، خلال الليالي رأينا فنانين وإعلاميين مصريين، فخر الصناعة المصرية، لكن هناك من يحاول الشوشرة على هذه الصورة".

وعن سبب تسمية الليالي بالسعودية المصرية، قال الباز: "لأن السعودية هي الضيفة، وعندما تقام الليالي في السعودية هيبقى اسمها ليالٍ مصرية سعودية، ولا يجب أن تكون هناك حساسيات، مصر كبيرة وستظل كبيرة بمبدعيها ومثقفيها، والسعودية بلد مهم جدًا للمصريين على المستوى السياسي والروحي والاقتصادي".

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