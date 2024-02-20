محمد شردى يوجه الشكر لـ"المتحدة": الدراما المصرية تغزو العالم العربى بأكمله

وجه الإعلامي محمد شردي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديمها وجبة درامية متعددة الألوان في رمضان 2024.

وقال شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "أوجه الشكر للمتحدة لأننا نرى دراما مصرية مدروسة وعادت لتغزو العالم العربي بأكمله، وجاءت دول أجنبية طالبت بترجمتها".

وأردف: "أصبحنا ننتظر الموسم الرمضاني، رغم أنه تم إنتاج العديد من المسلسلات على مدار العام، لكن يظل رمضان ننتظر فيه كل جديد، قصصًا جديدة وإبداعًا، وعودة الحياة لصناعة الدراما المصرية، واقتباس القصص وتقديمها على الشاشة الفضية".