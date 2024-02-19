الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مقرر الأمم المتحدة لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتعمد تجويع مليونى شخص فى غزة

غزة
غزة

قال مايكل فخري، المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل تتعمد تجويع أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لإدخال المساعدات إلى غزة، لكن إسرائيل زادت من عنفها تجاه الفلسطينيين، والولايات المتحدة استمرت في دعمها، ماليًا وعسكريًا.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أنه من الضروري فرض عقوبات على إسرائيل، مشيدًا بقرار الرئيس البرازيلي باستدعاء سفير بلاده من إسرائيل.

ولفت فخري إلى أن اتهامات إسرائيل ضد منظمة الأونروا غير مبنية على أدلة وتمثل عقابا لكل الفلسطينيين، مؤكدًا أن قرار إيقاف الإمدادات لأونروا سيجعل المجاعة في قطاع غزة أمرًا حتميًا.

 

 

 

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إسرائيل تجويع غزة مايكل فخري القاهرة الإخبارية

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