فتح لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو سيرفض مسودة القرار الأمريكى فى مجلس الأمن

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إنه يتوقع أن يرفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، لمسودة القرار الذي ستطرحه واشنطن على مجلس الأمن.

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تتعامل بعنجهية شديدة، ويفترض ألا تحرج الولايات المتحدة، لأنها من تقدم لها السلاح، والحليف الأساسي، لكن إسرائيل تحرج إدارة بايدن، على الرغم أن القرار متوازن، ولا يتحدث عن الوقف الكلي والدائم الذي ننشده، من أجل الذهاب باتجاه إنقاذ القطاع.

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