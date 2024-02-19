بوريل: 26 دولة بالاتحاد الأوروبى تدعو إلى هدنة إنسانية فورية فى غزة

قال مسئول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن 26 دولة بالاتحاد الأوروبي تدعو إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا لعاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية.

الاتحاد الأوروبى يطالب بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

وفي وقت سابق اليوم، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الحل الوحيد هو إطلاق سراح المحتجزين في غزة من أجل وقف الحرب بالقطاع.

كما طالب مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين لما يرتكبونه من عنف في الضفة الغربية، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبًا لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية.