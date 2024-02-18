الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الجيش الإسرائيلى والشاباك يحذران من تداعيات قرار نتنياهو فرض قيود على دخول المصلين للأقصى

نتنياهو
نتنياهو

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام إسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي والشاباك حذرا من اشتعال المنطقة جراء القيود على دخول المصلين للأقصى في شهر رمضان.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، ذكرت أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، طلب فحص تداعيات تقييد دخول فلسطيني الداخل إلى المسجد الأقصى.

وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، الموافقة على  قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقييد دخول فلسطينيين الداخل "٤٨" إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

القاهرة الإخبارية المنطقة شهر رمضان إعلام إسرائيلي

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