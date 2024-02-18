باحث يدحض ادعاءات نتنياهو تدمير 75% من قدرة المقاومة الفلسطينية (فيديو)

قال أحمد الأغا، الكاتب الصحفي من غزة، إن الأوضاع الميدانية في قطاع غزة كما هى، حيث يتواصل القصف الإسرائيلي لقطاع غزة في المناطق الشرقية ومحافظة خان يونس التي يُطبق عليها حصار شامل لليوم الثالث والثلاثين على التوالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مجمع ناصر الطبي أصبح ثكنة عسكرية للقوات الإسرائيلية، وتم اعتقال الكثيرين من داخل المستشفى، مشيرًا إلى وجود قصف عنيف جوي ومدفعي ومن قبل الزوارق، قتال عنيف بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، ودك أحياء سكنية كاملة، بالإضافة إلى عدم دخول الوقود.

وعلق على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل استطاعت تدمير 75% من قدرة المقاومة والفصائل الفلسطينية، قائلًا إن كلامه لو دقيق، ما كان هناك مقاومون على الأرض يواجهون الآليات الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين.

وأردف: "ما زال القتال شرسًا وعنيفًا في جميع محاور التوغل، في خان يونس والمحافظات الوسطى ومحافظة غزة وشمال غزة، لو كلامه دقيق لانتهت الحرب منذ فترة، لو تم تدمير الفصائل لشهدنا أنه حرر جميع المحتجزين في قطاع غزة الموجودين بحيازة الفصائل الفلسطينية".

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