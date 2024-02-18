الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الحوثيون يستخدمون تقنية جديدة لاستهداف السفن

الحوثيون
الحوثيون

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن الاستهدافات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين مستمرة، منذ أعلن الحوثيون هجومهم على السفن التجارية في البحر العربي وبحر خليج عدن.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن البيان الأمريكي أشار إلى أن الجماعة استخدمت أسلحة مختلفة للمرة الأولى، لكن الحقيقة أن الحوثيين استخدموا هذه التقنية منذ عام 2017، حيث تم إدخال الزوارق بعد أن أهلت ودربت أعضاءها على استخدام القوارب لاستهداف السفن.

وأشار إلى أن الأوضاع في تصاعد مع إدراج الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب. 

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تفاصيل استهداف الحوثيين سفينة بولوكس البريطانية فی البحر الأحمر

القاهرة الإخبارية الاستهدافات الأمريكية البريطانية الحوثيين استهداف السفن قوائم الإرهاب

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