الحوثيون يستخدمون تقنية جديدة لاستهداف السفن

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن الاستهدافات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين مستمرة، منذ أعلن الحوثيون هجومهم على السفن التجارية في البحر العربي وبحر خليج عدن.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن البيان الأمريكي أشار إلى أن الجماعة استخدمت أسلحة مختلفة للمرة الأولى، لكن الحقيقة أن الحوثيين استخدموا هذه التقنية منذ عام 2017، حيث تم إدخال الزوارق بعد أن أهلت ودربت أعضاءها على استخدام القوارب لاستهداف السفن.

وأشار إلى أن الأوضاع في تصاعد مع إدراج الولايات المتحدة لجماعة الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.

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