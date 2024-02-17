تفاصيل استهداف الحوثيين سفينة بولوكس البريطانية فی البحر الأحمر

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، اليوم السبت: إن جماعة الحوثيين أطلقت صواريخ على ناقلة النفط البريطانية بولوكس في البحر الأحمر.

السفينة بولوكس

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، قد أعلنت أن السفينة بولوكس أصيبت من جهة الميناء بصاروخ أطلق من اليمن. وحددت السفينة بأنها ناقلة ترفع علم بنما وتحمل نفطًا خامًا متجهًا إلى الهند.

وفي وقت سابق، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، إن ناقلة ترفع علم بنما تعرضت للقصف على بعد 72 ميلًا بحريًا (133 كم) شمال غرب ميناء المخا قبالة اليمن.

وانطلقت M/T Pollux من مدينة نوفوروسيسك الساحلية الروسية على البحر الأسود في 24 يناير، وكان من المقرر أن تفرغ في باراديب بالهند في 28 فبراير، وفقًا لبيانات LSEG. وتمتلك شركة النفط الهندية مصفاة نفط بطاقة 300 ألف برميل يوميًا في باراديب بولاية أوديشا الشرقية.

زعزعة المنطقة

وأكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، أهمية الجهود التي تبذلها قوات التحالف في مواجهة الحوثيين في البحر الأحمر، منددًا بالدور الذي تلعبه إيران لزعزعة أمن المنطقة.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن- في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية- "إيران تسلح وتدرب الحوثيين وتسبب ضررًا كبيرًا لليمن"، لافتًا إلى أنه ينبغي على إيران العمل على منع الحوثيين من شن هجمات في البحر الأحمر.

وأضاف: "نعمل ضمن التحالف على ضرب القدرات العسكرية للحوثيين التي تستهدف السفن في البحر الأحمر".

وشدد المسئول الأمريكي على أن "أفعال التحالف الدولي لها تأثير واضح على قدرات الحوثيين العسكرية".

تأتي تصريحات ليندركينج تزامنًا مع دخول قرار تصنيف واشنطن للحوثيين جماعة إرهابية حيز التنفيذ، الجمعة.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كانت قد رفعت الجماعة من قائمة التنظيمات الإرهابية، لكنها أعادت تصنيفهم بعد أن بدأ الحوثيون بتعكير أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وكان البيت الأبيض قد أكد، في بيان سابق، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية جاء "ردًا على التهديدات والهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون".