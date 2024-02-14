أنالينا بيربوك فى إسرائيل اليوم فى خامس زيارة منذ بدء العدوان على غزة

تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم زيارة لإسرائيل هي الخامسة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

ومن المقرر أن تلتقي وزيرة الخارجية الألمانية لدى وصولها إلى القدس نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

رئيس الوزراء الإسرائيلي

وتعتزم الوزيرة الألمانية لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم.

كما من المقرر أن تلتقي زعيم المعارضة يائير لابيد.

كما تلتقي بيربوك الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوج غدا الخميس.

وزارة الخارجية الألمانية

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بأن محادثات بيربوك في إسرائيل ستركز على المسار السياسي نحو وقف إنساني جديد لإطلاق النار في غزة.

وأضاف أن هذا ينبغي أن يفتح الباب أمام فرصة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن والانخراط في مفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

الهجوم البري على رفح

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية طالبت امس إسرائيل بشكل عاجل بالعمل على توفير أفضل حماية ممكنة للسكان المدنيين في رفح خلال الهجوم البري الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها القيام به على حركة حماس في المدينة الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وخلال لقاء مع وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، قالت بيربوك في برلين الثلاثاء إن المدنيين البالغ عددهم أكثر من مليون شخص في رفح والمنطقة المحيطة بها " لا يمكن أن يختفوا في الهواء. بل إن هناك حاجة إلى ممرات آمنة حتى يمكن للناس أن يصلوا إلى مكان آمن".

المساعدات الإنسانية إلى غزة

وطالبت بيربوك أيضا بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعربت بيربوك عن شعورها بالقلق حيال الهجوم البري الواسع النطاق الذي أعلنت إسرائيل اعتزامها شنه في مدينة رفح، وأكدت أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الوحشي لحركة حماس بموجب القانون الدولي شأنها في ذلك شأن أي دولة أخرى في العالم. وإسرائيل ملزمة مثلها مثل أي دولة أخرى في العالم بأن تراعي في ذلك القانون الدولي الإنساني".