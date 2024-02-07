ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف بسبب فائض المعروض وبرنت يسجل 78.97 دولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

ارتفاع خام غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا أو 0.5% إلى 78.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.6% إلى 73.72 دولارًا. وارتفع كلا الخامين قليلًا يوم الاثنين.

وامس قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن "الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023 والذي يزيد على 13.3 مليون برميل يوميًا حتى فبراير 2025، نقلًا عن وكالة "رويترز".

بيانات الحكومة الأمريكية

كما خفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميًا إلى 170 ألف برميل يوميًا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميًا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس

واالاسبوع الماضي أنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو سبعة في المئة، وتراجعا اثنين في المئة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع، أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعدما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستشن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران في الشرق الأوسط، ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.