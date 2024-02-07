الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف بسبب فائض المعروض وبرنت يسجل 78.97 دولار

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج  النفط الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير حتى عام 2025، مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

ارتفاع خام غرب تكساس

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا أو 0.5% إلى 78.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:13 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتًا أو 0.6% إلى 73.72 دولارًا. وارتفع كلا الخامين قليلًا يوم الاثنين.

وامس قالت  إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  في توقعاتها للطاقة على المدى القصير، إن "الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في ديسمبر 2023 والذي يزيد على 13.3 مليون برميل يوميًا حتى فبراير 2025، نقلًا عن وكالة "رويترز".

 

txt

استمرار تراجع سعر الذهب عالميًا.. وارتفاع جديد في أسعار النفط

بيانات الحكومة الأمريكية

كما خفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميًا إلى 170 ألف برميل يوميًا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميًا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس

واالاسبوع الماضي أنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو سبعة في المئة، وتراجعا اثنين في المئة بعد بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع، أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعدما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستشن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران في الشرق الأوسط، ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن.

 

النفط النفط الأميركي إنتاج خام غرب تكساس إسرائيل حركة حماس

مواد متعلقة

النار تتمدد.. «الدستور» تتابع من العراق وسوريا: ماذا بعد الضربات الأمريكية؟

صحفى سورى يكشف لـ"الدستور" تداعيات الضربات الأمريكية فى سوريا والعراق

الشمرى لـ"الدستور": أمريكا لا تريد الدخول فى حرب مباشرة مع إيران 

سياسى أردنى: وقف حرب غزة وخروج التحالف الدولى من المنطقة سينهى الصراع

خبراء لـ"الدستور": الضربات الأمريكية على سوريا والعراق تدعم عودة داعش وتهدد المنطقة

غازي فيصل لـ الدستور: الضربات الأمريكية على سوريا والعراق تهدد أمن الشرق الأوسط

الحكومة العراقية: الهجوم الأمريكى خرق لسيادتنا.. ونرفض تحويل أرضنا لساحة لتصفية الحسابات

ألمانيا: تصادم جديد بين حزب البديل والاستخبارات

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

تمرد الجيش والانقسام الحكومي والغضب الأمريكي.. نتنياهو يواجه الأسوأ في مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟