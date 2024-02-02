الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

استمرار تراجع سعر الذهب عالميًا.. وارتفاع جديد في أسعار النفط

النفط
النفط

كشفت تقارير دولية، عن استمرار تأثر أسعار المعادن والأسوق العالمية بالتوترات الجيوسياسية، حيث استمر تراجع أسعار الذهب،حيث انخفضت بنسبة 0.54% لتستقرعند 2,018.52 دولارللأونصة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام، وصعود الدولار.

وتكبد الذهب أكبر الخسائر خلال تداولات يومي الأربعاء والجمعة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات، وكذلك بيانات الإنفاق الشخصي بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تراجع تسعير المتداولين لخفض سعر الفائدة قريبًا.

النفط

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بنسبة 6.35%، لتستقر عند 83.55 دولارًا للبرميل، مسجلة أكبر مكاسبها بقياس أسبوعي منذ شهر أكتوبر الماضي لتستقر عندأعلى مستوى وصلت إليه الأسعار منذ نوفمبر 2023. 

توترات البحر الأحمر

وجاءت غالبية المكاسب خلال جلستي الخميس والجمعة، بعد هجوم الحوثيين على عدة ناقلات وقود في البحر الأحمر، بما في ذلك ناقلة وقود تديرها شركة ترافيجورا الروسية وكذلك ناقلة نفط بريطانية، مما دفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى زيادة هجماتهم على اليمن. علاوة على ذلك، دفعت الهجمات على السفن في البحر الأحمر المسؤولين الصينيين إلى طلب المساعدة من نظرائهم الإيرانيين لمواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر، بينما حذروا من تضرر العلاقات التجارية مع بكين. وبدأت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاع بعد أن أفصحت مصادر عن هجوم طائرة أوكرانية بدون طيار لمصنع في أحد الموانئ الرئيسية في روسيا والذي كان يستخدم في الغالب لإمداد الجيش الروسي بالنفط. ومن ناحية أخرى، أخبر عدد من المندوبين في منظمة أوبك + وكالة بلومبرج إن التحالف لا يخطط لإجراء أي تعديلات على سياسة إنتاج النفط الحالية خلال اجتماعه المزمع عقده الأسبوع المقبل، مما حد من مخاوف الأسواق بشأن إقرار المزيد من الخفض للإنتاج.

العملات

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار للأسبوع الثاني على التوالي على خلفية صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي جاءت أقوى من المتوقع. كما صعدت أسعار النفط بنسبة 6.35% لتستقر عند 83.55 دولارًا للبرميل، مسجلة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

النفط الذهب التوترات الجيوسياسية سندات الخزانة توترات البحر الأحمر

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