صعود كبير في مؤشرات الأسهم الأمريكية رغم تراجع النفط

صعدت مؤشرات الأسهم الامريكية، بشكل كبير فيما تراجع سعر النفط الخام الأميركي ليصل عند 72 دولارا للبرميل الواحد.

وصعدت مؤشر داو جونز الصناعي، 134 نقطة ليصل إلى 38654 نقطة، كما ارتفع مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 267 نقطة ليصل إلى 15628 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 52 نقطة ليصل إلى 4958 نقطة.

ومن الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها مايكروسوفت وأميركان اكسبرس ومن قطاع البنوك، غولدمان ساكس وجي بي مورغان "شيس"، فيما انخفضت أسعار أسهم شركات بوينغ وكوكاكولا وأبل.

منظمة أوبك والدول من خارجها

واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2023، وأشادت بالمستوى الرفيع من الالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.

وستواصل اللجنة مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، الذي انعقد في 4 يونيو 2023، وكذلك تعديلات الإنتاج الإضافية الطوعية، التي أعلنها عدد من الدول الأعضاء في أوبك والدول المشاركة من خارجها، في أبريل 2023، والتعديلات التي تلت ذلك في نوفمبر 2023.

ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الثالث والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في 3 أبريل 2024.

استقرار سوق النفط العالمية

يذكر أن شلجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بشكل دوري كل شهرين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها منظمة أوبك+، للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية.

وتضم اللجنة ممثلي سبع دول أعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر، والسعودية ودولة الإمارات والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا.

وفي رد فعل سريع، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات الخميس، بعدما أكد تحالف "أوبك+" في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بمواصلة مراقبة الالتزام بسياسة الإنتاج الحالية.