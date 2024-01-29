الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: قرار السعودية تخفيف إنتاج النفط بالاتفاق مع بعض دول الأوبك "مدروس"

النفط
النفط

قال ياسر هلال، خبير أسواق النفط، إن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارًا بالتخفيف في إنتاج النفط بالاتفاق مع بعض دول الأوبك، مؤكدًا أنه قرار مدروس.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السعودية استطاعات مع روسيا ودول الأوبك الحفاظ على إنتاج النفط خاصة في ظل اندفاع الدول من خارج الأوبك على الإنتاج بكميات مهولة، مشيرًا إلى أن الولايات المحتلة احتلت المرتبة الأولى في إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي العام الماضي.

وأكد، أن السعودية ودول الأوبك ستحافظ على تخفيض النفط حفاظًا على الأسعار والاستهلاك.

 

انسحاب قطر من الأوبك

وتابع، أن قطر انسحبت من أوبك لأنها لا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط الخام، وقطر هي دولة منتجة للغاز بدرجة أولى ولديها خطط طموحة أن تكون الدولة الأولى في تصديره، وانسحابها من الأوبك لم يؤثر عليها ولا عليه، لأنه خضع لانسحاب عدد من الدول ولم تتأثر، موضحًا أن قطر لديها عقود طويلة الأجل مع العديد من الدول، والمهم أنها دخلت في عقود جديدة مع أوروبا بعد الحرب الأوكرانية.

خبير أسواق النفط السعودية التخفيف إنتاج النفط قرار مدروس دول الأوبك

مواد متعلقة

الأسبوع المقبل.. "أوبك+" تناقش مستويات إنتاج النفط للأشهر المقبلة

تراجع أسعار الذهب عالميًا.. وصعود جديد لأسعار النفط إثر التوترات الجيوسياسية

تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكى خلال الأسبوع الماضى

رئيس الأكاديمية العربية يلتقى نائب الرئيس التنفيذى لشركة النفط الكويتية لبحث التعاون المشترك

صادرات النفط الخام السعودي ترتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر

إنهاء الاعتصام وعودة الإنتاج في حقل الشرارة أكبر حقول النفط الليبية

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل