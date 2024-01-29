خبير: قرار السعودية تخفيف إنتاج النفط بالاتفاق مع بعض دول الأوبك "مدروس"

قال ياسر هلال، خبير أسواق النفط، إن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارًا بالتخفيف في إنتاج النفط بالاتفاق مع بعض دول الأوبك، مؤكدًا أنه قرار مدروس.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السعودية استطاعات مع روسيا ودول الأوبك الحفاظ على إنتاج النفط خاصة في ظل اندفاع الدول من خارج الأوبك على الإنتاج بكميات مهولة، مشيرًا إلى أن الولايات المحتلة احتلت المرتبة الأولى في إنتاج وتصدير النفط والغاز الطبيعي العام الماضي.

وأكد، أن السعودية ودول الأوبك ستحافظ على تخفيض النفط حفاظًا على الأسعار والاستهلاك.

انسحاب قطر من الأوبك

وتابع، أن قطر انسحبت من أوبك لأنها لا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط الخام، وقطر هي دولة منتجة للغاز بدرجة أولى ولديها خطط طموحة أن تكون الدولة الأولى في تصديره، وانسحابها من الأوبك لم يؤثر عليها ولا عليه، لأنه خضع لانسحاب عدد من الدول ولم تتأثر، موضحًا أن قطر لديها عقود طويلة الأجل مع العديد من الدول، والمهم أنها دخلت في عقود جديدة مع أوروبا بعد الحرب الأوكرانية.