الأسبوع المقبل.. "أوبك+" تناقش مستويات إنتاج النفط للأشهر المقبلة

تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعًا الأسبوع المقبل لمناقشة مستويات إنتاج النفط للأشهر المقبلة.

وقالت مصادر إنه من المرجح أن يقرر التحالف مستويات إنتاج النفط لشهر أبريل والشهور التالية في الأسابيع المقبلة.

وأضافت المصادر أن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد يوم الخميس المقبل في وقت سيكون من السابق لأوانه فيه اتخاذ قرارات بشأن سياسة الإنتاج.

وزراء بارزون من تحالف "أوبك+

وسيجتمع وزراء بارزون من تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت.

ومن حق اللجنة الدعوة لاجتماع "أوبك+" بكامل أعضائه أو تقديم توصيات بشأن السياسة الإنتاجية.

تراجع أسعار النفط

وفي وقت سابق، تراجعت أسعار النفط، لكنها تتجه لإغلاق الأسبوع على ارتفاع قوي، بفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة والصين وتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.

وفي منطقة الشرق الأوسط، نفذت قوات أميركية وبريطانية، جولة جديدة من الضربات استهدفت موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها جماعة الحوثي.

وفي ليبيا، استؤنف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، بعد انتهاء الاحتجاجات التي أوقفت الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.