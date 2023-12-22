الجمعة 22 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار النفط بعد انسحاب أنجولا من "أوبك" وهجمات الحوثيين

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة إلى مستويات أقل من 80 دولارًا للبرميل لخام القياس العالمي برنت، حيث يظهر تأثير انسحاب أنجولا من منظمة أوبك على الأسواق، بينما تستمر التوترات في الشرق الأوسط بعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.

تراجع أسعار النفط بعد انسحاب أنجولا

وهبطت عقود خام برنت في الأسواق العالمية إلى 79.80 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 74.45 دولار للبرميل. 

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في بيان لها أن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي قدره 13.3 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، حيث أظهرت البيانات زيادة في الإنتاج بواقع 200 ألف برميل يوميًا مقارنة بالأسبوع السابق. 

مخزونات الخام الأمريكية

كما أشارت الإدارة إلى زيادة مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

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وأشارت البيانات الصادرة عن الإدارة إلى زيادة في استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام بمقدار 403 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع معدلات تشغيل مصافي التكرير بنسبة 2.2%. 

وأفادت الإدارة أيضًا بارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 226.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا زيادة بنحو 1.2 مليون برميل وفقًا لاستطلاع رويترز.

مخزونات نواتج التقطير

كما كشفت بيانات الإدارة أيضًا أن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، قد ارتفعت بمقدار 1.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 115 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادتها بنحو 500 ألف برميل.

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