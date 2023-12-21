البرنامج الأول.. أهم أهداف برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول في مصر

في إطار تحقيق نجاحات ملموسة في قطاع البترول وتأثيرها الإيجابي على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي، تم تنفيذ خطة إصلاحية شاملة، من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول، بهدف الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

​​​​البرنامج الأول من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول​​

الهدف الرئيسي لبرنامج تطوير وتحديث قطاع البترول هو جذب مزيد من الاستثمارات من خلال تنفيذ مشاريع إقليمية للمسح السيزمي في مختلف الأحواض الجيولوجية.

كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحسين نظم المزايدات المتعلقة بمجالات البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير نموذج الاتفاقيات، وكذلك اختصار الفترات الزمنية المتعلقة بتوقيع الاتفاقيات، بهدف خلق مناخ استثماري جاذب وتعزيز فعالية القطاع البترولي.

جرى تحقيق مجموعة من الإنجازات البارزة حتى الآن في إطار جهود تطوير وتحديث قطاع البترول، من بين هذه الإنجازات:

نتائج البرنامج الأول من التطوير

1- إطلاق "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" كأول منصة رقمية في فبراير 2021، والتي تعد منصة رائدة لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.

2- طرح أول مزايدة رقمية للبحث والاستكشاف والإنتاج لـ 24 منطقة أرضية في مناطق متنوعة مثل البحر الأبيض المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية في مارس 2021.

3- استكمال المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بالبحر الأحمر ثنائي الأبعاد ومنح 3 مناطق لأول مزايدة بالبحر الأحمر.

4- تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي بالبحر الأحمر ثلاثي الأبعاد لمساحة 13000 كيلومتر مربع.

5- استكمال المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي بغرب المتوسط متعدد العملاء ومنح 7 مناطق للبحث والاستكشاف لشركات عالمية بارزة.

6- الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع المسح السيزمي بغرب المتوسط ثلاثي الأبعاد لمساحة 31000 كيلومتر مربع.

7- تنفيذ مسح سيزمي لأول مرة بخليج السويس بتقنية OBN لمساحة 1000 كيلومتر مربع.

8- تعزيز الشروط والأحكام والأنظمة المالية لتكون أكثر تنافسية، بهدف تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.