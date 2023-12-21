500 مليون جنيه استثمارات لتحسين وتجديد مصفاة القاهرة لتكرير البترول

قال المهندس وائل رزق، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول التي تتولى رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا، إن مصفاة التكرير بالمنطقة تشهد مشروعات تطوير وإحلال وتجديد تشمل تنفيذ برج تبريد جديد جاري العمل على الانتهاء منه وتشغيله باستثمارات حوالي 500 مليون جنيه.

المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا

جاء ذلك خلال تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا اليوم والتى تضم مصفاة لعدد من الشركات التابعة للوزارة.

السداد بالجنيه المصرى

وأوضح رئيس القاهرة لتكرير البترول، أنه تم أيضًا توريد وتركيب وتشغيل أجهزة القياس الآلى على 21 صهريجا بمسطرد وطنطا بالاتفاق مع شركة oneywell العالمية بتكلفة 537 ألف يورو، وجرى الاتفاق على السداد بالجنيه المصرى، وتنفيذ المرحلة الثالثة من تركيب أجهزة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن الأفران والمراجل البخارية بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة، ومشروع تأريض وتأمين المستودعات ذات السقف العائم RGA .

توريد وتركيب نظام الإنذار والإطفاء

وأشار المهندس وائل رزق إلى ما تم تنفيذه من مشروعات بالمصفاة والتي شملت تشغيل أفران الوحدات الإنتاجية والمراجل البخارية بالغاز الطبيعي بدلًا من المازوت، وتطوير وإعادة تأهيل محطة توليد البخار والتي تعد من مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين الإنتاج، وذلك إلى جانب الانتهاء من توريد وتركيب نظام الإنذار والإطفاء التلقائي على مستودعات الشركة، لافتًا إلى أن المصفاة التى تم إقامتها عام 1982، تبلغ طاقتها التصميمية حوالى 7.3 ألف طن يوميًا.