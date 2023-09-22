الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"القاهرة لتكرير البترول": وفرنا 4.3 مليون طن بنزين وسولار خلال 2022-2023

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعة العامة لشركة القاهرة لتكرير للبترول، لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022-2023، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

توفير 2.9 مليون طن بنزين ومليون و407 آلاف طن سولار

وأكد الملا خلال الجمعية ما شهدته المنطقتان البتروليتان بمسطرد والسويس من مشروعات لزيادة القدرات الإنتاجية والتوافق البيئى والتنمية المجتمعية، لافتاً إلى انعكاس ذلك الواضح على نتائج الأعمال عاماً بعد الآخر.

واستعرض المهندس وائل رزق، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، أهم مؤشرات الأداء خلال العام، حيث أشار إلى أن كمية الزيت الخام التى تم تكريرها بلغت نحو 8.4 مليون طن بمصفاتى الشركة بمسطرد وطنطا، لتسهم فى توفير كميات من المنتجات البترولية بلغت نحو 114 ألف طن بوتاجاز و552 ألف طن نافتا وحوالى 2.9 مليون طن بنزين بأنواعه (80 و92 أوكتين) و60 ألف طن كيروسين و460 ألف طن وقود طائرات ومليون و407 آلاف طن سولار، علاوة على العديد من المنتجات المتخصصة للعديد من الصناعات، مشيراً إلى أن الشركة نفذت مشروعات استثمارية خلال العام باستثمارات تبلغ حوالى 1.3 مليار جنيه، ومن أهم المشروعات التى تم تنفيذها وتشغيلها خلال العام مشروع استرجاع غازات الشعلة بهدف تقليل انبعاثات الغازات المصاحبة وإعادة استخدام غازات الشعلة كوقود وإنتاج البوتاجاز ومشروع إنشاء 12 صهريجاً للخام والمنتجات البترولية ومشروعات أبراج التبريد وتركيب أجهزة القياس الآلى، كما أشار إلى تنفيذ الشركة أعمال التصنيع المحلى للمعدات والأجهزة وتقديم الخدمات الفنية للشركات البترولية وللغير خلال العام.

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كان قد ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، باكورة اجتماعات الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لمناقشة واعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022-2023، التي ضمت شركات أسيوط والقاهرة والنصر للبترول وبتروجاس بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

القاهرة لتكرير البترول توفير 9ر2 مليون طن بنزين سولار شركة القاهرة لتكرير للبترول المهندس وائل رزق رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول

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