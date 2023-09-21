بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس، عن حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول لعام 2023 في شركات البترول.

حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول

كما تتضمن هذه الحركة جميع العاملين في شركات البترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، الذين تمت ترقيتهم أو ندبهم إلى الإدارة العليا.

بوابة التواصل مع وزارة البترول:

لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه الحركة، يمكنكم زيارة بوابة تواصل وزارة البترول، التي تقدم المعلومات اللازمة للعاملين في هذا القطاع.

•• سجل بياناتك ورقم موبايلك للوصول إلى تفاصيل الحركة والمزيد من المعلومات

كيفية التسجيل على بوابة العاملين بقطاع البترول:

- سجل بياناتك ورقم موبايلك.

- في حالة نسيان كلمة المرور، يمكنك إعادة تعيينها.

- ستصلك رسالة لتفعيل كلمة المرور خلال 48 ساعة.

- احتفظ بكلمة المرور المؤقتة حتى تصل رسالة التفعيل.

- عندما تصلك رسالة التفعيل على هاتفك المحمول، قم بتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور المؤقتة.

أسماء بعض الذين شملتهم الترقية في حركة الإدارة العليا بشركة بتروتريد:

- عبدالرحمن أبوالنصر

- اللواء محمد عبدالمحسن داود

- أحمد عباس

- هشام أبو هند

- عزيز حماد

- أشرف راشد

- أحمد الصيرفي

- ياسر موسي

- أشرف البرماوي

- أحمد حشيش

- محمد عبد الستار

- وليد خيري

- نها بهجت.