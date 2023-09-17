وزير البترول: مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه ليست لدينا رفاهية الوقت، ولذلك يكثف قطاع البترول حاليًا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها والاستمرار فى تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال تحقيق اكتشافات جديدة والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع باحتمالات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية، تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج، والتى تعد من أولويات العمل.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعيات العامة لشركتى عجيبة والفرعونية للبترول، عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022 /2023.

وشدد "الملا" على أهمية تطبيق معايير السلامة والحفاظ على الكوادر والأصول ورفع كفاءة التشغيل بالتوازى مع خفض التكاليف دون المساس بكفاءة العملية الإنتاجية، من خلال استخدام تكنولوجيات التحول الرقمي المتطورة، والتى تحقق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة، وثمن الوزير التزام شركاء قطاع البترول الأجانب والتعاون والتنسيق الكامل مع قطاع البترول فى تنفيذ برامج العمل.



إشادة بنجاح شركة عجيبة فى رفع معدلات الإنتاج

ووجه الوزير رسالة شكر للعاملين بشركتى عجيبة والفرعونية على معدلات الأداء المتميزة والتزامهم الكامل بتنفيذ خطط العمل وتحقيق أعلى معدلات للسلامة والصحة المهنية ، مشيداً بنجاح شركة عجيبة فى رفع معدلات إنتاج الشركة، من خلال الإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات التى ساهمت فى ذلك، وتحقيق الشركة الفرعونية معدلات أداء متميزة فى تنفيذ المشروعات، والحفاظ على معايير السلامة وتنفيذها لبرنامج كفاءة الطاقة.

وحث الوزير العاملين بالشركتين على الاستمرار في جهود الإسراع بخطط العمل لوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج والاستفادة من البنية التحتية القائمة بالفعل.

371 مليون دولار استثمارات شركة "عجيبة" خلال العام المالي



واستعرض المهندس ثروت الجندى، رئيس شركة عجيبة، أهم مؤشرات الأداء بالشركة، حيث بلغ إجمالى استثمارات الشركة خلال العام المالى أكثر من 371 مليون دولار، وأنها نجحت فى تحقيق متوسط إنتاج يعادل 42 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا من خلال حفر 33 بئرًا تنموية و3 آبار استكشافية، مشيرًا إلى نجاح الشركة فى تحقيق رقم قياسي جديد فى إنتاج الغاز، حيث بلغ متوسط الإنتاج 51 مليون قدم مكعب يوميًا.

وأعلن رئيس الشركة، خلال الجمعية، عن نجاحها خلال الشهر الحالي في وضع آبار غاز حقل فراميد بمنطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية على خريطة الإنتاج بمعدل 25 مليون قدم مكعب يوميًا، من خلال مد خط أنابيب قطر 10 بوصات بطول 38 كيلومترًا.

الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد

ولفت إلى أن الشركة نفذت عمليات رقمنة لأنشطة الحقول بتطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد وربطها بمنظومة موحدة، وأنه جار إضافة بعض النظم الخاصة بدعم اتخاذ القرار.

فيما استعرض المهندس حسام ذكى، رئيس "الفرعونية"، معدلات الأداء، حيث أشار إلى أن إجمالى إنتاج الشركة بلغ 154 مليار قدم مكعب غاز يوميًا وأكثر من 3 آلاف برميل متكثفات، وتحقيق نسبة 99% لكفاءة تشغيل الأصول البرية والبحرية.

ولفت إلى أن "الفرعونية" نجحت فى تقليل نسب الانبعاثات الكربونية لأقل من المستويات القياسية العالمية، وأن الشركة تعطى أولوية للحفاظ على السلامة والبيئة، ونجحت فى الحفاظ على شهادات الأيزو فى إدارة السلامة والصحة المهنية والبيئة، وحصلت على شهادة الأيزو فى الحفاظ على الطاقة، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى للنظم المالية والإدارية بالشركة.

وشارك في أعمال الجمعيات المهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس حسانين محمد، رئيس الإدارة لمركزية لشئون مكتب الوزير، والجيولوجى علاء البطل، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونوابه، وممثلو شركات إينى وبى بى وشل وأبكس.