الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ قرارات إيجابية للعاملين بقطاع البترول

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمعت هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة البترول، لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم جموع العاملين بقطاع البترول.

جاء اللقاء بحضور أحمد راندى، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول، أحمد السروجى الأمين العام للنقابة، رابح عسل نائب رئيس النقابة، عايدة محى الدين نائب رئيس النقابة لشئون المرأة، عباس صابر امين الصندوق للنقابة.

txt

بحضور جبران.. أمانة المرأة بنقابة البترول تعقد اجتماعها الدوري


تناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي تهم جموع العاملين بقطاع البترول والعمل على دراسة ايجاد حلول سريعة لبعض المعوقات التى تخص العاملين، بالإضافة إلى مناقشة طرق وآليات تطوير منظومة العمل .. ومنها ما هو خدمى يساهم فى بث روح الانتماء للعاملين بالقطاع.. حيث تم الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ بعض القرارات بعد دراستها وذلك خلال الفترة القريبة القادمة، والتي سيكون لها الأثر البالغ على العاملين بقطاع البترول.

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسى يشعر بظروف المواطنين ويساندهم

وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجهود العاملين بالقطاع ودورهم الهام من أجل دفع عجلة الإنتاج واستكمال مسيرة التنمية والتطوير وخصوصا العاملين بمواقع الحقول.

وتوجه محمد جبران رئيس نقابة البترول بخالص الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول، مؤكداً على التقدير العميق نيابة عن القاعدة العمالية بقطاع البترول المصري لما لمسناه من جهد كبير خلال تلك الفترة التي تولى فيها المهندس طارق الملا منصب وزير البترول، والتي تمثل مرحلة غاية في الصعوبة.

تقدم قطاع البترول 

وقال جبران، إن ما لاحظناه من اهتمام بالغ نحو تطوير منظومة العمل داخل قطاع البترول واهتمام الوزير بالعاملين خاصةً في الفترة الحالية والتي يتحمل فيها القطاع العبء الأكبر لدعم مصر في جميع الأزمات التي تخص الطاقة يؤكد على نجاح الوزارة فى مواكبة الخطة الاقتصادية للدولة. 

كما وجه جبران الشكر للوزير لحرصه الدائم على تلبية طلبات ومقترحات النقابة العامة وهو ما يؤكد الحرص على العامل الذي يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق تقدم قطاع البترول المصرى.

النقابة العامة للعاملين بالبترول محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المهندس طارق الملا وزير البترول العاملين بقطاع البترول

مواد متعلقة

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسى يشعر بظروف المواطنين ويساندهم

الأكثر قراءة

بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

عاجل.. استمدت طاقة هائلة من مياه المتوسط.. كيف حدثت فاجعة ليبيا؟

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

عاجل.. التحقيق مع مسئول ليبى بعد تصريحات حول قصف سدود درنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى