الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ قرارات إيجابية للعاملين بقطاع البترول

اجتمعت هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة البترول، لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم جموع العاملين بقطاع البترول.

جاء اللقاء بحضور أحمد راندى، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول، أحمد السروجى الأمين العام للنقابة، رابح عسل نائب رئيس النقابة، عايدة محى الدين نائب رئيس النقابة لشئون المرأة، عباس صابر امين الصندوق للنقابة.



تناول الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي تهم جموع العاملين بقطاع البترول والعمل على دراسة ايجاد حلول سريعة لبعض المعوقات التى تخص العاملين، بالإضافة إلى مناقشة طرق وآليات تطوير منظومة العمل .. ومنها ما هو خدمى يساهم فى بث روح الانتماء للعاملين بالقطاع.. حيث تم الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ بعض القرارات بعد دراستها وذلك خلال الفترة القريبة القادمة، والتي سيكون لها الأثر البالغ على العاملين بقطاع البترول.

وأشاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجهود العاملين بالقطاع ودورهم الهام من أجل دفع عجلة الإنتاج واستكمال مسيرة التنمية والتطوير وخصوصا العاملين بمواقع الحقول.

وتوجه محمد جبران رئيس نقابة البترول بخالص الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول، مؤكداً على التقدير العميق نيابة عن القاعدة العمالية بقطاع البترول المصري لما لمسناه من جهد كبير خلال تلك الفترة التي تولى فيها المهندس طارق الملا منصب وزير البترول، والتي تمثل مرحلة غاية في الصعوبة.

تقدم قطاع البترول

وقال جبران، إن ما لاحظناه من اهتمام بالغ نحو تطوير منظومة العمل داخل قطاع البترول واهتمام الوزير بالعاملين خاصةً في الفترة الحالية والتي يتحمل فيها القطاع العبء الأكبر لدعم مصر في جميع الأزمات التي تخص الطاقة يؤكد على نجاح الوزارة فى مواكبة الخطة الاقتصادية للدولة.

كما وجه جبران الشكر للوزير لحرصه الدائم على تلبية طلبات ومقترحات النقابة العامة وهو ما يؤكد الحرص على العامل الذي يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق تقدم قطاع البترول المصرى.