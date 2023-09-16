السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يشعر بظروف المواطنين ويساندهم

مجدي البدوي
مجدي البدوي

علّق نائب رئيس اتحاد عمال مصر مجدي البدوي على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من محافظة بني سويف.

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: القرارات جاء في ظروف استثنائية صعبة

وقال البدوي خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" المُذاع على قناة "CBC" إن الاتحاد يثمّن هذه القرارات خصوصًا أنها جاءت في ظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن العمال في مصر نصب أعين الدولة.

وأضاف، أن الرئيس السيسي أكد خلال حديثه اليوم إن الدولة تشعر جدًا بظروف المواطنين وأن الدولة تساندهم خصوصًا الأقل دخلًا وتحاول تقديم يد العون لهم.

وأكد أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس اليوم مكملة لبعضها، مشيرًا إلى أن زيادة علاوة غلاء المعيشة تشمل جميع العاملين في الدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام في الهيئات والمؤسسات الاقتصادية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له المجلس القومي للأجور وهو الذي يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوات المناسبة له.

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