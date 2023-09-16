المواطن الذى استقبل الرئيس بمنزله: "كان حلم وربنا جبر بخاطرنا"

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، فقرة للأسرة التي استقبلت الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في منزلها في مركز ببا ببني سويف.

وقال عادل فكري المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله، إنه سعيد بلقاء الرئيس السيسي، متابعاً: "كان حلم".

وأضاف: "ربنا جبر بخاطرنا بالزيارة دي، ربنا يحمي الرئيس السيسي".

وعبر جميع أفراد الأسرة من شباب وصغار وفتيات عن سعادتهم برؤية واستقبال الرئيس السيسي في منزلهم، موجهين الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في قرية سدس الأمراء ببني سويف، مؤكدين أن القرية شهدت نقلة حضارية كبيرة.