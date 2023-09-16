السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المواطن الذى استقبل الرئيس بمنزله: "كان حلم وربنا جبر بخاطرنا"

المواطن الذي استقبل
المواطن الذي استقبل الرئيس بمنزله

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، فقرة للأسرة التي استقبلت الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في منزلها في مركز ببا ببني سويف.

وقال عادل فكري  المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله، إنه سعيد بلقاء الرئيس السيسي، متابعاً: "كان حلم".

وأضاف: "ربنا جبر بخاطرنا بالزيارة دي، ربنا يحمي الرئيس السيسي".

وعبر جميع أفراد الأسرة من شباب وصغار وفتيات عن سعادتهم برؤية واستقبال الرئيس السيسي في منزلهم، موجهين الشكر للرئيس السيسي على المشروعات التنموية التي تم تنفيذها في قرية سدس الأمراء ببني سويف، مؤكدين أن القرية شهدت نقلة حضارية كبيرة.

الحياة اليوم عادل فكري الرئيس السيسي

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