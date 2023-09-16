السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المواطن الذي استقبل الرئيس بمنزله: "إنسان متواضع وقريب من الناس ومصري أصيل"

عادل فكري لحظة استقبال
عادل فكري لحظة استقبال الرئيس السيسى

قال عادل فكري، المواطن الذي استقبل الرئيس السيسي في منزله، إنه شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المشروعات الجميلة التي تم تنفيذها والقرية سدس الأمراء، تحولت لمدينة بسبب المشروعات التي تم تنفيذها فيها 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الناس مازالت تتواجد في الشوارع بسبب فرحتها بزيارة الرئيس السيسي اليوم، مؤكدًا أن قرية سدس الأمراء فيها 6 مدارس وتم تطويرها بشكل كبير وتم عمل مركز خدمة للمواطنين، ومركز تكنولوجي، والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، وشبكات نت، بالإضافة لتغيير خطوط المياه كاملة، وإنشاء محطات للمياه.

وأكد أن محافظة بني سويف، تم عمل كوبريين في أقل من عام ونصف وهو شيء فوق الوصف والخيال، مشيرًا إلى أن الرئيس احتضن كل الناس، وحبهم لكبير له ظهر في استقبالهم له.

لم أتخيل أن أجلس مع رئيس الجمهورية

وتابع، أنه لم يتخيل أن يجلس مع رئيس الجمهورية، ولكنه وجده رئيس متواضع وإنسان وقريب من الناس، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت مفاجئة له، ولم يجد شيء يهادي به الرئيس سوى سبحة غالية عليه جدًا.

وأشار إلى أن الرئيس ذهب لأهالي ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا فور زيارته لمحافظة بني سويف، ولم ينس أولاده وادى الواجب لأن هذا سمة المصري الأصيل.

الرئيس السيسي منزله المواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية متواضع وإنسان

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