عماد الدين حسين: الرئيس السيسى هو الداعم والراعى لتوصيات الحوار الوطنى

كشف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، عن حجم اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "كلمة واحدة أنه لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ما كان الحوار الوطنى لأنه هو الذي أطلق فكرة الحوار وهو من راعاه بجانب كل أجهزة الدولة التي ساندت الحوار".

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أيضًا أن أي شيء سيتم التوافق عليه بالحوار سيوافق عليه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطنى.

وأوضح أن الرئيس تبنى توصيات الحوار الوطنى بصفة عامة، مثل الإشراف القضاة على الانتخابات.

وأكد أنه كانت هناك مناشدات كثيرة فيما يتعلق بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم أحكام نهائية مثل أحمد دومة واستجاب لها الرئيس السيسي وكل هذا أدى لمزيد من الانفراجة في الحياة السياسية، لأنه لم يكن قبل الحوار الوطني ممارسة للسياسة بالمعني المفهوم.

قرارات الرئيس السيسي اليوم