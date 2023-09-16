السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسى هو الداعم والراعى لتوصيات الحوار الوطنى

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

كشف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، عن حجم اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "كلمة واحدة أنه لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ما كان الحوار الوطنى لأنه هو الذي أطلق فكرة الحوار وهو من راعاه بجانب كل أجهزة الدولة التي ساندت الحوار".

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أيضًا أن أي شيء سيتم التوافق عليه بالحوار سيوافق عليه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطنى.

وأوضح أن الرئيس تبنى توصيات الحوار الوطنى بصفة عامة، مثل الإشراف القضاة على الانتخابات.

 وأكد أنه كانت هناك مناشدات كثيرة فيما يتعلق بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم أحكام نهائية مثل أحمد دومة واستجاب لها الرئيس السيسي وكل هذا أدى لمزيد من الانفراجة في الحياة السياسية، لأنه لم يكن قبل الحوار الوطني ممارسة للسياسة بالمعني المفهوم.

 

قرارات الرئيس السيسي اليوم

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
  • رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
  • مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
  •  
الرئيس السيسي الحوار الوطنى اكسترا نيوز عماد الدين حسين

مواد متعلقة

برلمانى: مشروعات الدولة ببنى سويف وفرت فرص عمل وقللت اغتراب أبناء المحافظة

جمال الكشكى: الرئيس السيسى يتحرك وفق استراتيجية عنوانها المواطن

"الشاهد".. العسيرى: مسرحية "ياسين ولدى" أول تعاون بين بليغ حمدى وعبدالرحيم منصور

العسيرى لـ"الشاهد": بليغ حمدى موسيقى متنوع وأغانيه لا تنفصل عن الشارع

هشام حنفي: الموسم الأول لـ"كابيتنانو مصر" أحدث طفرة كبيرة

سمير كمونة: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح

إكرامي الشحات: "كابيتانو مصر" تجربة ناجحة وأتمنى أن تستمر

"كابيتنانو مصر".. موقف طريف بين سارة حسنين واليماني بسبب توأم

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

مواطنون عن قرار زيادة منحة أصحاب المعاش: الرئيس السيسى يحارب دائمًا من أجل الفقراء

محامٍ بإحدى شركات قطاع الأعمال: الرئيس السيسي يشعر باحتياجات المواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات