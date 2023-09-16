عماد الدين حسين: الرئيس السيسى هو الداعم والراعى لتوصيات الحوار الوطنى
كشف الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، عن حجم اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطني.
وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت: "كلمة واحدة أنه لولا الرئيس عبدالفتاح السيسي ما كان الحوار الوطنى لأنه هو الذي أطلق فكرة الحوار وهو من راعاه بجانب كل أجهزة الدولة التي ساندت الحوار".
وأضاف أن الرئيس السيسي أكد أيضًا أن أي شيء سيتم التوافق عليه بالحوار سيوافق عليه، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدعم الحوار الوطنى.
وأوضح أن الرئيس تبنى توصيات الحوار الوطنى بصفة عامة، مثل الإشراف القضاة على الانتخابات.
وأكد أنه كانت هناك مناشدات كثيرة فيما يتعلق بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم أحكام نهائية مثل أحمد دومة واستجاب لها الرئيس السيسي وكل هذا أدى لمزيد من الانفراجة في الحياة السياسية، لأنه لم يكن قبل الحوار الوطني ممارسة للسياسة بالمعني المفهوم.
قرارات الرئيس السيسي اليوم
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
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