جمال الكشكى: الرئيس السيسى يتحرك وفق استراتيجية عنوانها المواطن

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، علي قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في بني سويف.

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، إن قرارات الرئيس السيسي تعكس أن المواطن المصري هو رقم واحد في اهتماماته.

وأضاف، أن الرئيس السيسي أراد أن يزف بشرى كبيرة لكل المصريين، موضحاً أن القرارات تعكس أن المواطن المصري رقم مهم في معادلة وفلسفة واستراتيجية الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي كانت واضحة، لأنه نقل المشاكل التي يشعر بها المواطنين من ارتفاع الاسعار والظروف الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها كورونا.

وأكد أن كلمة الرئيس كان بها حميمية وحوار أسري، فضلاً عن حزمة من القرارات المهمة سواء المتعلقة بالحد الدنى للأجور أو العلاوة الاستثنائية أو المعاشات، وزيادة البدل الصحفي، والإعفاءات الضريبية، مشدد على أن الرئيس السيسي يتحرك وفق استراتيجية عنوانها المواطن.