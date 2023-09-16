السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمال مصر": قرارات الرئيس السيسي تؤكد سعيه دائما لتوفير حياة كريمة للمواطنين

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف تاريخية، وفي منتهى الأهمية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية، وتؤكد إحساسه التام بالمواطن المصري.

وأضاف جبران، أن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس السيسي، بمعاناة المواطنين وأنه ليس بعيدا عنهم خاصة إن هذه القرارات أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين، موضحا أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وعقب: “فشكرا للرئيس باسم جميع عمال مصر”.

txt

مواطنون عن قرار زيادة منحة أصحاب المعاش: الرئيس السيسي يحارب دائمًا من أجل الفقراء

قرارات الرئيس 

وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس السيسي واصفا إياها بالتاريخية، ومنها توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيدا على دعمه للمواطنين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

الرئيس السيسى: تحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره أمام التحديات

علاوة على قرار الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%  من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، أشادت بقرارات الرئيس السيسي، خلال افتتاح عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مناسب، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على أغلب الأسر المصرية، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

محمد جبران الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي معاناة المواطنين رفع مستوى معيشة المواطنين التحديات الاقتصادية

مواد متعلقة

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

الأكثر قراءة

خسارة مفاجئة للزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتى بالكونفيدرالية.. مهمة "العودة" أصبحت صعبة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

قرارات الرئيس السيسي اليوم .. زيادة تكافل وكرامة "15%" ورفع المعاشات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات