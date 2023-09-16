"عمال مصر": قرارات الرئيس السيسي تؤكد سعيه دائما لتوفير حياة كريمة للمواطنين

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة بني سويف تاريخية، وفي منتهى الأهمية لرفع مستوى معيشة المواطنين، والتعامل مع الأوضاع والتحديات الاقتصادية، وتؤكد إحساسه التام بالمواطن المصري.

وأضاف جبران، أن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس السيسي، بمعاناة المواطنين وأنه ليس بعيدا عنهم خاصة إن هذه القرارات أدخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين، موضحا أن الرئيس يسعى دائما إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وعقب: “فشكرا للرئيس باسم جميع عمال مصر”.

قرارات الرئيس

وأشاد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس السيسي واصفا إياها بالتاريخية، ومنها توجيهات السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تأكيدا على دعمه للمواطنين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

علاوة على قرار الرئيس زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، أشادت بقرارات الرئيس السيسي، خلال افتتاح عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مناسب، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على أغلب الأسر المصرية، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.