عاجل.. قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

تابع ملايين المصريين قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بخصوص المرتبات، والتي أصبحت الأكثر تداولًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي فور إعلانها في زيارته لقرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، والتي تضمنت قرارات بخصوص المرتبات، وجاءت تلك القرارات بزيادة الدخل للفئات المختلفة.

قرارات السيسي اليوم بخصوص المرتبات

وجاءت قرارات السيسي اليوم بخصوص المرتبات على النحو التالي:

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن. سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة. قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيارة السيسي بقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لقرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، صباح اليوم السبت، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وكان في استقباله العشرات من الأهالي رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي.

وشهدت قرية سدس الأمراء إقامة العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، منها القطاع الصحي من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، وذلك لرفع مستوى الخدمات لدى المواطنين.