السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى: تحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره أمام التحديات

جريدة الدستور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأهالي بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أتوجه بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين".

وأضاف: "وإنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.. شكرًا لكم من كل قلبي.. ودائمًا وأبدًا تحيا مصر".

الأكثر قراءة

مصادر: 800 جنيه حدًا أدنى للزيادة فى أجور العاملين بالدولة (خاص)

قرارات الرئيس السيسى اليوم بخصوص المرتبات خلال زيارته لبنى سويف

أرقام حطمها محمد صلاح بعد تألقه ضد ولفرهامبتون

"أرجو قبول شرحى وحجتى".. الرئيس السيسى يكشف تفاصيل أزمة قطع الكهرباء

متفوقًا على محرز.. محمد صلاح أكثر لاعب إفريقى يصنع أهدافًا بالدورى الإنجليزى

أول لقاء مع أسرة زارها الرئيس السيسى بسدس الأمراء: "شعرنا أنه فرد من أفراد أسرتنا" (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات