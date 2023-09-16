الرئيس السيسى: تحية خالصة لشعب مصر العظيم على تضحياته وصبره أمام التحديات

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأهالي بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "أتوجه بالشكر لأهالي محافظة بني سويف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي بما شهدته اليوم من افتتاحات لمشروعات لصالح المواطنين".

وأضاف: "وإنني في هذه المناسبة أتوجه بتحية خالصة لشعب مصر العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات.. شكرًا لكم من كل قلبي.. ودائمًا وأبدًا تحيا مصر".