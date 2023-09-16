مواطنون عن قرار زيادة منحة أصحاب المعاش: الرئيس السيسي يحارب دائمًا من أجل الفقراء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته في قرية سدس الأمراء، التابعة لمحافظة بني سويف، اليوم السبت، عددا من القرارات الاقتصادية العاجلة خلال اللقاء الجماهيري لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.



وأشاد عدد كبير من المواطنين بشكل عام، وأصحاب المعاشات بشكل خاص بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

في هذا الإطار التقت" الدستور" عدد من المواطنين الذين أشادوا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة، وجهده الدؤوب في رفع العبء عن كاهل المواطنين من أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.



مواطن: قرارات السيسي اليوم تقاوم الغلاء



قال حسن أحمد، مواطن على المعاش، في شارع ضياء في حي الهرم، في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، يساعد الأهالي على مقاومة الغلاء، مضيفا أن أصحاب المعاشات كانوا يحتاجون لدعم كبير جدًا.



وأوضح فتحي محمد، مواطن من سكان شارع الطوابق في حي فيصل في محافظة الجيزة لـ" الدستور" أن أغلب المواطنين كانوا ينتظرون الفرج، والرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يقدم الدعم للمواطنين، معقبًا: "الرئيس دائمًا يدعم أصحاب المعاشات".



وأضاف، كريم عبدالسلام، مواطن من سكان شارع الملكة في حي فيصل التابع لمحافظة الجيزة لـ" الدستور" الرئيس يدعم المواطنين دائمًا، ويحارب الغلاء، معقبًا: “الرئيس السيسي يحارب من أجل الفقراء”.

الحشود الشعبية تدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في محافظة بني سويف



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قرية سدس الأمراء بمحافظة بنى سويف، والتقى أهالى القرية، الذين احتشدوا ورحبوا بالرئيس السيسي الذي أجرى معهم حوارا.