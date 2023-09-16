السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قرارات الرئيس

مواطنون يشكرون الرئيس السيسي على زيادة علاوة الغلاء: دائم الدعم لنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته في قرية سدس الأمراء، التابعة لمحافظة بني سويف، عددًا من القرارات الاقتصادية الجديدة التي من بينها؛ زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

الأمر الذي نشر السعادة والتفاؤل بين المواطنين، في محافظة بني سويف، وباقي محافظات مصر، في هذا الإطار التقت "الدستور" عدد من المواطنين الذين أشادوا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة، وجهده الدؤوب في رفع العبء عن كاهل المواطنين من أصحاب الطبقة الفقيرة والمتوسطة.

في هذا السياق، قال حسن عبدالله، مواطن من سكان شارع الملكة التابع لحي فيصل في محافظة الجيزة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بذل جهدًا كبيرًا بمد يد العون للفقراء، والطبقة المتوسطة، التي عانت خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن بدل غلاء المعيشة يساهم في مساعدة الأسر الفقيرة.

مواطنون يشكرون الرئيس السيسي


أوضح عمار حسن، مواطن من سكان شارع المحافظة التابع لحي الهرم، في محافظة الجيزة، لـ" الدستور" أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي سوف يدفع إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي:"الرئيس ديما بيمد إيده بالدعم لينا في كل وقت نحس إن الدنيا بقيت صعبة علينا".

أضافت سميرة أحمد، مواطنة من سكان شارع الملكة التابع لحي فيصل في محافظة الجيزة، أن "الرئيس السيسي صنع المستحيل؛ من خلال قرارته الاقتصادية التي جاءت في الوقت المناسب".

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