الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المواطن أولًا

"كلنا واحد" جاهزة للعام الدراسي الجديد.. ومواطنون: "تخفيضات تصل لـ 40%"

كلنا واحد
كلنا واحد

قدمت مبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية، كميات كبيرة جدًا من الأدوات المدرسية سواء “كشاكيل وكراسات وأقلام وزجاجات المياه والحقائب المدرسية وغيرها من السلع المدرسية”، في منافذها بمختلف محافظات الجمهورية.

وطرحت مبادرة “كلنا واحد” التابعة لوزارة الداخلية، الأدوات المدرسية في منافذها استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023، إذ تم طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، بنسب متفاوتة تصل لـ40%.

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تخفيضات مبادرة كلنا واحد خلال العام الدراسي 2023/2024

نظمت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة  كلنا واحد، أمس، والتي تستمر لمدة  شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، لتوفير كافة المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

أولياء الأمور لـ" الدستور":  كلنا واحد قدمت المعادلة الصعبة في الأدوات المدرسية 

أقبل عدد كبير من أولياء الأمور على منافذ مبادرة كلنا واحد، التابعة لوزارة الداخلية، لشراء احتياجاتهم للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بأسعار مخفضة بنسبة 40% عن المحال التجارية والأسواق.

والتقت "الدستور" عددًا من المواطنين  للوقوف على التخفيض الذي شهدته أسعار الأدوات المدرسية ضمن مبادرة كلنا واحد، وإقبالهم عليها.

قالت إيمان مصطفى، إحدى سكان حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، ولي أمر الطالب شرف إحمد، لـ"الدستور" إن المنافذ التابعة لمبادرة كلنا واحد حققت المعادلة الصعبة إذ وفرت الأدوات المدرسية بأسعار رمزية، منوهه:" التخفيض يصل لـ 40%.

أوضحت نوال عبدالله، إحدى سكان حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، ولي أمر الطالب سمير عيد،  لـ" الدستور" كلنا واحد تساعد الأسر المتوسطة من خلال توفير الأدوات المدرسية بتخفيضات.

أضافت سمر فاروق، إحدى سكان حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة، ولي أمر الطالبة بسمة محمد، لـ" الدستور" التخفيض يجعل الأهالي يقبلون بشكل كبير على منافذ المبادرة.

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