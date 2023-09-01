بمناسبة بدء العام الدراسى.. "الداخلية" تطلق فعاليات المرحلة الـ24 من "كلنا واحد"

أعلنت وزارة الداخلية، إطلاق فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين تحت رعاية رئيس الجمهورية اعتبارًا من يوم 7 /9 /2023 ولمدة شهر.

يأتي ذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد 2023 /2024 لتوفير المتطلبات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا الاستمرار فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقالت الوزارة إنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير المتطلبات المدرسية من خلال "1513 منفذا- 6 معارض رئيسية- 37 معرضا فرعيا" بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى مجال المستلزمات والأدوات المدرسية للمشاركة فى المبادرة.

كما تم التنسيق مع مديريات الأمن بإقامة شوادر ومعارض لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تنسيقاً مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى وعرضها للبيع من خلال "سيارات متحركة- منافذ ثابتة- معارض" تحت إشراف وتأمين من أجهزة المديرية.

كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.